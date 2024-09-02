Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: الشرطة الإسرائيلية تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين المطالبين بالاتفاق مع "حماس"

Lebanon 24
02-09-2024 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1241748-638608681645803287.jpg
Doc-P-1241748-638608681645803287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استخدمت الشرطة في تل أبيب القوة لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا مساء أمس الأحد مطالبين بالاتفاق مع حركة "حماس" بعد 11 شهرا من الحرب.

وخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، بعد انتشال الجيش لجثث ستة رهائن احتجزتهم حركة حماس في قطاع غزة، مما أثار غضبا عارما.


ونزل المتظاهرون إلى تل أبيب والقدس ومدن أخرى، متهمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بعدم القيام بما يكفي للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين.
 
وتحولت المظاهرات إلى أعمال عنف مع استخدام الشرطة للقوة لتفريق المتظاهرين، مع اعتقال أكثر من 29 شخصا في تل أبيب وخمسة في القدس.
 
Advertisement
 

وقالت نعمة عظيمي، عضو البرلمان الإسرائيلي التي كانت حاضرة في المظاهرة: "القزة التي تستخدمها الشرطة ومنها إلقاء قنابل الصوت على المتظاهرين من مسافة قريبة تعرض السلام العام للخطر وتضر بالصحة العامة عمدا وخلافا للقانون".


وأطلقت الشرطة في وقت سابق خراطيم المياه المملوءة بالرغوة على المتظاهرين الذين كانوا يجلسون على طريق أيالون السريع. 

وقالت الشرطة في بيان إن شرطية أصيبت خلال مواجهة مع المتظاهرين وفقدت الوعي قبل أن يتم نقلها لتلقي العلاج الطبي، دون تقديم تفاصيل.


كما اتهمت السلطات بعض المتظاهرين بخرق المحيط الأمني واقتحام طريق أيالون السريع حيث أغلقوا عدة ممرات وأشعلوا النيران. وقالت الشرطة إنه تم إخلاء جميع طرق المرور من المتظاهرين، وأعيد فتح الطرق تدريجيا أمام السيارات. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2024-09-02
05:30 | 2024-09-02
05:25 | 2024-09-02
05:16 | 2024-09-02
05:13 | 2024-09-02
04:53 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24