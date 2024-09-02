خبير يكشف: هل تستطيع دول "الناتو" إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا؟

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أكد الخبير العسكري البولندي روبرت بجوزكا أن الدفاع الجوي لدول "الناتو" لا يمكنه إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا وإلا سيصبح الحلف طرفا في النزاع الأوكراني، بما سيترتب على ذلك.وقال بجوزكا في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا يجب النسيان أن دول "الناتو" المجاورة لأوكرانيا وهي هنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وبولندا، ليست مستقلة في القيام بأي عمليات عسكرية، خاصة في الأراضي الأجنبية، وتلزمها قواعد "الناتو" بالتشاور داخل الحلف.وأوضح أن الدولة التي تحاول إسقاط صاروخ فوق أراضي أوكرانيا ستصبح مشاركا في النزاع، معبرا عن ثقته بأن الحلف أو دوله المنفصلة لن يتخذ مثل هذه الإجراءات.تابع: "لا يخطط "الناتو" للدخول في الحرب، وبدون ذلك لن يجرؤ أحد على التورط في الحرب على مسؤوليته الخاصة". (روسيا اليوم)