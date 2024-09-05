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عربي-دولي

غوتيريش: لتصحيح ما لحق بالقارة السمراء من "ظلم تاريخي"

Lebanon 24
05-09-2024 | 00:31
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي في بكين إلى تصحيح ما لحق بالقارة السمراء من "ظلم تاريخي".

وقال غوتيريش، في خطاب ألقاه أمام الرئيس الصيني شي جينبينغ وضيوفه القادة الأفارقة الذين بلغ عددهم حوالى 50 زعيما، إنه "من المخزي.. ألا يكون للقارة الإفريقية مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي".
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وعلى صعيد آخر، أكد غوتيريش أنه بإمكان الصين وإفريقيا، إذا ما تعاونتا سويا، أن تقودا "ثورة في مجال الطاقة المتجددة"، وفقا لفرانس برس.

وقال غوتيريش، في كلمته في المنتدى، إن "سجل الصين المذهل في مجال التنمية، خصوصا في القضاء على الفقر، يُعد مصدرا عظيما للتجربة والخبرة".
 
وأضاف "قد يكون حافزا لتحولات رئيسية في النظم الغذائية والاتصال الرقمي".

وأشار إلى أنه "باعتبارها موطنا لبعض أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم، يمكن إفريقيا توظيف الدعم الصيني في مجالات مختلفة من التجارة إلى إدارة البيانات والتمويل والتكنولوجيا"، بحسب ما ذكرت فرانس برس. (سكاي نيوز عربية) 
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