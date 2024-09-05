Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تعاود إرسال بالونات "القمامة" إلى جارتها الجنوبية

Lebanon 24
05-09-2024 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1243033-638611275157840088.jpg
Doc-P-1243033-638611275157840088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية بدأت مجددا في إرسال بالونات "تحمل على الأرجح قمامة" إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم بعد ساعات من إرسالها مئات البالونات في اليوم السابق.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "نظرا لأن كوريا الشمالية بدأت مرة أخرى في إطلاق البالونات منذ الساعة التاسعة صباحا، فإننا ننصح الناس بالحذر من الأجسام المتساقطة وإبلاغ الجيش أو الشرطة عند اكتشاف أي بالونات متساقطة".
Advertisement
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أرسل الشمال حوالي 420 بالونا "يحمل القمامة" من ليلة الأربعاء حتى فجر الخميس في ما يمثل استئنافا لحملة البالونات بعد توقف دام حوالي شهر، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".
وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن "نحو 20 بالونا سقط في العاصمة سيئول والجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بها، وكان معظمها يحتوي على قصاصات ورق وزجاجات بلاستيكية، ولم يتم العثور على أي مواد خطرة".
وبحسب "يونهاب" أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي تحمل القمامة منذ أواخر أيار، في خطوة للرد بالمثل على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يرسلها نشطاء في الجنوب إلى الشمال.

وكان الشمال قد أطلق هذا النوع من البالونات آخر مرة في 10 اب. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:44 | 2024-09-05
04:24 | 2024-09-05
04:09 | 2024-09-05
04:06 | 2024-09-05
04:03 | 2024-09-05
03:59 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24