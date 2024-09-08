في "هجوم اللنبي"... الأردن يعلن نتائج التحقيقات الأولية

أعلن الأردن، مساء الأحد، نتائج التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي) الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة، الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.



وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن التحقيقات في الحادث أكدت أن "مطلق النار مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان".

Advertisement

وأضافت الوزارة أن الجازي "كان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية".



وأكدت أن "النتائج الأولية تشير إلى أن الحادث عمل فردي"، مشيرة إلى أن "التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة".



وقالت الوزارة إنه "يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثمان منفذ العملية لدفنه في الأردن".



كما أكدت الإفراج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، إذ "عادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار الأحد".



وأشارت الوزارة إلى أن "الجهات المعنية تتابع أيضا إغلاق الجسر بعد الحادث"، علما أن مصادر إسرائيلية قالت إنه سيُفتح الإثنين.





ماذا حدث؟



قالت السلطات الإسرائيلية إن مسلحا من الأردن قتل 3 مدنيين إسرائيليين عند معبر جسر الملك حسين في الضفة الغربية المحتلة، الأحد، قبل أن تقتله قوات الأمن الإسرائيلية بالرصاص. وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن التحقيقات في الحادث أكدت أن "مطلق النار مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان".وأضافت الوزارة أن الجازي "كان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية".وأكدت أن "النتائج الأولية تشير إلى أن الحادث عمل فردي"، مشيرة إلى أن "التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة".وقالت الوزارة إنه "يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثمان منفذ العملية لدفنه في الأردن".كما أكدت الإفراج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، إذ "عادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار الأحد".وأشارت الوزارة إلى أن "الجهات المعنية تتابع أيضا إغلاق الجسر بعد الحادث"، علما أن مصادر إسرائيلية قالت إنه سيُفتح الإثنين.قالت السلطات الإسرائيلية إن مسلحا من الأردن قتل 3 مدنيين إسرائيليين عند معبر جسر الملك حسين في الضفة الغربية المحتلة، الأحد، قبل أن تقتله قوات الأمن الإسرائيلية بالرصاص.

هذا هو أول هجوم من نوعه على الحدود مع الأردن منذ السابع من تشرين الاول 2023، عندما قادت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل، التي شنت هجوما مدمرا على قطاع غزة لا يزال مستمرا حتى الآن.

قال مسؤولون إن الهجوم وقع في منطقة للبضائع التجارية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث تفرغ شاحنات أردنية بضائع متجهة من المملكة إلى الضفة.

يقع المعبر، المعروف في إسرائيل باسم جسر اللنبي، إلى الشمال من البحر الميت وفي منتصف المسافة تقريبا بين عمّان والقدس.

ذكر أفراد من عائلة المهاجم أنه يبلغ من العمر 39 عاما، وهو من عشيرة الحويطات التي لها نفوذ في جنوب الأردن.

قال الجيش الإسرائيلي: "اقترب إرهابي من منطقة جسر اللنبي من الأردن في شاحنة، وخرج منها وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر".

وأضاف: "قوات الأمن قتلت الإرهابي، وأُعلن عن مقتل 3 مدنيين إسرائيليين نتيجة للهجوم".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هذا يوم صعب. قتل إرهابي بغيض بدم بارد 3 من مواطنينا".

حث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ جميع الأطراف على التحقيق في الحادث لمنع تكراره.

أثنى رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري، على الهجوم، ووصفه بأنه رد على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقال: "عملية معبر الملك حسين رد طبيعي على جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية ضد أهل غزة وشكل جديد لانخراط الأمة في المواجهة. ما لم يتوقف الاحتلال عن جرائمه نتوقع انه سيكون أمام الكثير من هذه الأمثلة". (سكاي نيوز)