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زلزال قوي يضرب بابوا غينيا الجديدة

Lebanon 24
11-09-2024 | 15:05
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وقع زلزال بقوة 6.3 درجات، الأربعاء، في جزيرة بابوا غينيا الجديدة بالمحيط الهادي.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 170 كيلومترا جنوب غرب مدينة لورينغاو.
ووقع الزلزال على عمق 10 كيلو مترات، في حين لم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات بحسب حصيلة أولية.
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ولم يصدر أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد "تسونامي" عقب الزلزال.
(الأناضول)
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