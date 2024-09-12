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عربي-دولي

مسؤول عسكري صيني: بكين "ستسحق" أي انتهاك لسيادتها في بحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
12-09-2024 | 02:03
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أعلن اللفتنانت جنرال الصيني هي لاي  أن بلاده "ستسحق" أي توغل أجنبي ينتهك سيادتها ولا سيما في بحر الصين الجنوبي، متحدثا لمجموعة من الصحافيين على هامش منتدى للأمن في بكين، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال :"نأمل بأن يبقى بحر الصين الجنوبي بحر سلام".

لكنه أضاف : "إذ حركت الولايات المتحدة عملاءها في الكواليس، إذا دفعت دولا إلى الواجهة أو إذا انتهى الأمر بها هي نفسها في الخط الأمامي، عندها فإن جيش التحرير الشعبي الصيني لن يتهاون".

وتوعد بأن الجيش "سيسحق بحزم أي توغل أجنبي معاد ينتهك حقوق ومصالح الصين الجغرافية والسيادية والبحرية".

ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين واشنطن وبكين التي تطالب بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، رغم صدور حكم قضائي في لاهاي أكّد أنّ مزاعمها لا أساس قانونيا لها.

وتطالب دول مجاورة عديدة بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، من بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة.
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