كيف قتل الجيش الإسرائيلي المواطنة الأميركية في الضفة؟ وثيقة تكشف





وأوضح التقرير أنه حسب الإفادة، فإن ظروف الوفاة هي: "الإصابة بمقذوف ناري في الرأس من قبل قوات الجيش الإسرائيلي أثناء مشاركتها ( الناشطة الأمريكية-التركية آيشينور إيزغي أيجي) بمسيرة سلميّة في جبل صبيح في قرية بيتا قضاء نابلس وذلك حسب الإفادة.

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وجاء في التقرير: "الجثة الانثى تبلغ من العمر 26 عاما ذات بنية عضلية وغذائية جيدة أثناء الحياة، بالكشف الظاهري والتشريح تبين إصابتها بمقذوف ناري نافذ الى داخل تجويف الجمجمة من خلال جرح المدخل الواقع في الناحية القفوية اليسرى للراس خلف صوان الأذن اليسرى حيث أحدث نزوفا وانسكابا دمويا واسعا أسفل فروة الرأس يشمل كامل النصف الأيسر للفروة، وكسر في الناحية الجانبية اليسرى للعظم القفوي خلف الأذن (فقد عظمي شبه دائري الشكل بأبعاد 1 سم * 1 سم ) تقريبا عليه علامات الشطف الداخلي، يتفرع منه كسر شرخي يمتد للأعلى باتجاه العظم الجداري الأيسر متعديا قبة الجمجمة وصولا الى منتصف الناحية الوحشية للعظم الجداري الأيمن ويمتد للداخل للأسفل مخترقا عظام قاعدة الجمجمة في الحجرة الخلفية ويتفرع منه كسور متعددة وشرخ باتجاه العظم الخشائي الايسر وشرخ آخر باتجاه الناحية اليمنى للحفرة الخلفية". نشرت "RT" نسخة من التقرير الطبي القضائي الرسمي بشأن تشريح جثمان الناشطة الأميركية-التركية عائشة نور إيزغي أيجي، في مدينة نابلس، من قبل السلطة الفلسطينية.وأوضح التقرير أنه حسب الإفادة، فإن ظروف الوفاة هي: "الإصابة بمقذوف ناري في الرأس من قبل قوات الجيش الإسرائيلي أثناء مشاركتها ( الناشطة الأمريكية-التركية آيشينور إيزغي أيجي) بمسيرة سلميّة في جبل صبيح في قرية بيتا قضاء نابلس وذلك حسب الإفادة.وجاء في التقرير: "الجثة الانثى تبلغ من العمر 26 عاما ذات بنية عضلية وغذائية جيدة أثناء الحياة، بالكشف الظاهري والتشريح تبين إصابتها بمقذوف ناري نافذ الى داخل تجويف الجمجمة من خلال جرح المدخل الواقع في الناحية القفوية اليسرى للراس خلف صوان الأذن اليسرى حيث أحدث نزوفا وانسكابا دمويا واسعا أسفل فروة الرأس يشمل كامل النصف الأيسر للفروة، وكسر في الناحية الجانبية اليسرى للعظم القفوي خلف الأذن (فقد عظمي شبه دائري الشكل بأبعاد 1 سم * 1 سم ) تقريبا عليه علامات الشطف الداخلي، يتفرع منه كسر شرخي يمتد للأعلى باتجاه العظم الجداري الأيسر متعديا قبة الجمجمة وصولا الى منتصف الناحية الوحشية للعظم الجداري الأيمن ويمتد للداخل للأسفل مخترقا عظام قاعدة الجمجمة في الحجرة الخلفية ويتفرع منه كسور متعددة وشرخ باتجاه العظم الخشائي الايسر وشرخ آخر باتجاه الناحية اليمنى للحفرة الخلفية".

أضاف التقرير:" يوجد أيضا شرخ في منطقة الحجرة الأمامية في عظام محجر العين اليمني، ونزوف معممة أسفل الجافية وبشكل أشد في الناحية اليمنى إضافة إلى المخيخ (منطقة المخيخ)، ونزف معمم أسفل العنكبوتية، وتوذم شديد في مادة الدماغ ونزوف معممة، مع وجود تمزق في المخيخ والنخاع المستطيل ناجمة عن اختراق المقذوف الناري فصي المخيخ محدثا تمزقا به وتمزق في الواجهة السفلية للفص الصدغي الأيمن، وكذلك تمزق في مادة الدماغ في منتصف الفص الصدغي الأيمن محدثا نفقا حيث تم العثور على الجزء الأكبر من المقذوف المشوه والمطبق ذي اللون الرصاصي والذي كان بأبعاد (5 ملم * 5 ملم * 4 ملم ) تقريبا".

وقال التقرير:" وتم العثور أيضا على "شظيتين"، عبارة عن قطعتين صغيرتين معدنيتين رصاصيتي اللون، وقد تم التحفظ على كافة الشظايا المعدنية وتم تسليمها للنيابة العامة مباشرة، علما أنه تم العثور على العديد من الشظايا العظمية المنتشرة في داخل نسيج المخيخ".

وحسب التقرير أظهرت الصورة المقطعية وجود كسور متفتتة في العظم القفوي الأيسر، تمتد إلى العظم الخشائي الأيسر والعظم الجداري، مع وجود تجمع دموي تحت الغليال الممزوج بشظايا عظمية ومعدنية، حيث أنه يمثل مكان دخول المقذوف الناري إلى داخل تجويف الجمجمة، وتبين وجود شظايا معدنية متعددة في كل من المخيخ والمنجل والمخ الأيمن، وتظهر القطعة الأكبر من الشظايا في المخ الأيمن، وكذلك نزف تحت العنكبوتية في الأثلام والبطينات والصهاريج، ونزيف صغير خارج المحور الأيمن ونزيف مخيخي، وعلامات وذمة دماغية منتشرة مع انحسار الأثلام وفقدان تمايز المادة البيضاء والرمادية، مع وجود استرواح هوائي في الرأس".



وقالت السلطات الفلسطينية عن سبب الوفاة: "إننا نعلل سبب الوفاة إلى النزوف والتوذم والتمزق في مادة الدماغ الناجمة عن الإصابة بمقذوف ناري نافذ إلى داخل تجويف الجمجمة متشظ ومستقر". (روسيا اليوم)