Advertisement

عربي-دولي

في سوريا.. مقتل قيادي "داعشي" كان يستعد لتفجير قاتل!

Lebanon 24
13-09-2024 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1246383-638618478708952008.jpeg
Doc-P-1246383-638618478708952008.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قوات القيادة المركزية الأميركية مقتل عنصر من تنظيم داعش في ضربة شرقي سوريا.
https://x.com/CENTCOM/status/1834581170962485349


وأضافت في منشور على منصة "إكس" أن عضو داعش المقتول كان يخطط لزرع عبوة ناسفة لشن هجوم مخطط ضد قوات التحالف والشركاء.
Advertisement

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قد حذّر مجلس الأمن في تموز الماضي من أن خطر الإرهاب يعاود الظهور مع توقعات بتضاعف هجمات داعش هذا العام.

وقتل تنظيم داعش أكثر من 4 آلاف شخص في سوريا منذ خسارته معقله الأخير في البلاد في 2019، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

وبعدما سيطر التنظيم في العام 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسوريا، مني التنظيم بهزائم متتالية.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها أكراد والمدعومة أميركيا في آذار2019 دحره من آخر معاقل سيطرته إثر معارك استمرت بضعة أشهر.

غير أنّ عناصره الذين انكفأوا إلى مناطق في البادية السورية، يواصلون تنفيذ هجمات تستهدف بشكل أساسي الجيش السوري وقوات سوريا الديموقراطية.

في المقابل، تكبّد التنظيم خسائر فادحة إذ قُتل "أكثر من 2063 من عناصره وقيادته منذ إعلان انهياره الشكلي عام 2019 وحتى يومنا هذا، ضمن مناطق سورية مختلفة"، وفق المرصد.

وفي تقرير نُشر في كانون الثاني، قالت الأمم المتحدة إنّ تقديراتها تفيد بأنّ التنظيم المسلح لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في العراق وسوريا.

وتسبب النزاع الدامي الذي اندلع في سوريا في العام 2011 بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2024-09-13
14:42 | 2024-09-13
14:34 | 2024-09-13
14:00 | 2024-09-13
13:54 | 2024-09-13
13:16 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24