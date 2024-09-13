في سوريا.. مقتل قيادي "داعشي" كان يستعد لتفجير قاتل!

https://x.com/CENTCOM/status/1834581170962485349

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وأضافت في منشور على منصة "إكس" أن عضو داعش المقتول كان يخطط لزرع عبوة ناسفة لشن هجوم مخطط ضد قوات التحالف والشركاء.يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قد حذّر مجلس الأمن في تموز الماضي من أن خطر الإرهاب يعاود الظهور مع توقعات بتضاعف هجمات داعش هذا العام.وقتل تنظيم داعش أكثر من 4 آلاف شخص في سوريا منذ خسارته معقله الأخير في البلاد في 2019، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.وبعدما سيطر التنظيم في العام 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسوريا، مني التنظيم بهزائم متتالية.وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها أكراد والمدعومة أميركيا في آذار2019 دحره من آخر معاقل سيطرته إثر معارك استمرت بضعة أشهر.غير أنّ عناصره الذين انكفأوا إلى مناطق في البادية السورية، يواصلون تنفيذ هجمات تستهدف بشكل أساسي الجيش السوري وقوات سوريا الديموقراطية.في المقابل، تكبّد التنظيم خسائر فادحة إذ قُتل "أكثر من 2063 من عناصره وقيادته منذ إعلان انهياره الشكلي عام 2019 وحتى يومنا هذا، ضمن مناطق سورية مختلفة"، وفق المرصد.وفي تقرير نُشر في كانون الثاني، قالت الأمم المتحدة إنّ تقديراتها تفيد بأنّ التنظيم المسلح لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في العراق وسوريا.وتسبب النزاع الدامي الذي اندلع في سوريا في العام 2011 بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.