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عربي-دولي

غداة إبحار سفينتين المانيتين عبر مضيف تايوان.. الصين تحذر

Lebanon 24
14-09-2024 | 01:54
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اتهمت الصين، السبت، برلين، بتصعيد المخاطر الأمنية في مضيق تايوان غداة إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر الممر المائي الحساس.

وقال المتحدث باسم الجيش الصيني لي شي في بيان "إن سلوك الجانب الألماني يزيد من المخاطر الأمنية ويبعث بإشارات خاطئة".
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وأكد أن القوات الصينية في المنطقة "ستتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات". (سكاي نيوز)
 
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