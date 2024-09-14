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عربي-دولي

بسببها تتعطل الأقمار الصناعية.. رصد ظاهرة غريبة فوق الأهرامات!

Lebanon 24
14-09-2024 | 02:48
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تمكن علماء صينيون من رصد ظاهرة غريبة فوق أهرامات مصر الشهيرة بالجيزة. فقد وجدوا فقاعات تسبب قطع الاتصال بين الأقمار الصناعية وأجهزة الـ"جي بي إس".

كما اكتشفوا "فقاعات بلازما" فوق أهرامات الجيزة في مصر، وأهرامات جزر ميدواي الأميركية، لافتين إلى أن كميات كبيرة من الغاز تتجمع في إحدى طبقات الغلاف الجوي للأرض وتتسبب في قطع الاتصال بين الأقمار الاصطناعية الأجهزة المترابطة بها، وفق ما نقلت سائل إعلام صينية.
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من جهته، أوضح الدكتور محمد صميدة الشاهد، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن هذه الظاهرة تحدث في أي مكان على سطح الأرض.

أما السبب فيعود لدخول الجسيمات المشحونة نتيجة العواصف الشمسية في طبقة الأيونيو سفير بالغلاف الجوي الأرضي.

في أي مكان بالعالم!
وقال لـ" العربية " إن هذه الظواهر تحدث على شكل فقاعات، وقد يكون لها تأثير ملموس في إحداث اضطرابات محدودة بالنسبة لحركة الملاحة والأقمار الصناعية، حسب شدة المقذوفات الشمسية.

كما أضاف أن هذا الأمر ليس مرتبطا بمنطقة أهرامات الجيزة إطلاقاً بل من الممكن أن يحدث في أي مكان بالعالم.

كذلك أوضح الخبير المصري أن المنطقة الاستوائية وخطوط العرض المنخفضة، تشهد ظواهر أيونوسفيرية إقليمية، وشذوذا في الغلاف الأيوني الاستوائي المعروف باسم "أبلتون"، ومخالفات في الغلاف الأيوني المعروفة أيضا باسم "فقاعات البلازما"، مضيفا أن توليد فقاعة البلازما يسبب اضطرابا في الغلاف الأيوني وكذلك الموجات الراديوية التي تؤثر على الاتصالات بين الأقمار الصناعية والأرضية وتطبيقات لنظام تحديد المواقع العالمي" GPS.(العربية)


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