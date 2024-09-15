29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل لم تتمكن من اعتراضه.. ما هو الصاروخ "طوفان" الذي أطلقه الحوثيون على تل أبيب؟
Lebanon 24
15-09-2024
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن صاروخاً بالستياً قادماً من اليمن تمكن من الإفلات من أنظمة الدفاع الإسرائيلية المتقدمة، ومن وراءها الرادارات الأميركية، صباح الأحد، بتأكيد حوثي وإقرار إسرائيلي.
ولم يتم إسقاط الصاروخ إلا بعد أن مر فوق الأجواء الإسرائيلية، مما أثار تساؤلات حول احتمال وجود أعطال في أنظمة الأمن المعمول بها.
Advertisement
وقال نائب رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الحوثي نصر الدين عامر على منصة "إكس"، إن صاروخا يمنيا وصل إلى إسرائيل بعد فشل 20 صاروخا اعتراضيا في إسقاطه.
ما نوع الصاروخ؟
حسب صحيفة "جيروسالم بوست"، فإن الصاروخ الذي أطلق على إسرائيل يعرف في اليمن باسم "طوفان"، وهو في الأساس صاروخ "غدير" الإيراني، الذي يعد تطويرا لصاروخ "شهاب 3". ولا يمتلك الحوثيون صناعة صواريخ بالستية خاصة بهم، بل يأتي مخزونهم بالكامل من إيران.
ويبلغ مدى هذا الصاروخ حوالي ألفي كيلومتر، وهو ما يكفي لتغطية المسافة من اليمن إلى إسرائيل. وينقل الصاروخ من موقع تخزينه بالشاحنات إلى موقع الإطلاق، حيث يتم تجميعه. كما ويتم تحديد هدف الصاروخ مسبقا، ولا يمكن تغيير مساره أو تصحيحه أثناء الطيران.
وعلى النقيض من "شهاب"، تستغرق الاستعدادات لإطلاقه، التي تتمثل بشكل أساسي في ملء مقدمته بالوقود، حوالي 30 دقيقة فقط، بدلا من عدة ساعات. ويتم إطلاق الصاروخ رأسيا ثم يتبع مسارا بالستيا، أي أنه يتحرك في قوس أو نصف دائرة. كما ويطير الصاروخ عبر الغلاف الجوي مع استمرار تشغيل محركه، مما يدفعه إلى الأمام.
من شمال اليمن، يحتاج الصاروخ من 12 إلى 15 دقيقة فقط للوصول إلى وسط إسرائيل. ويقدر وزنه قبل الإطلاق بنحو 15 إلى 17 طنا، لكن الرأس الحربي نفسه يزن حوالي 650 كيلوغراما، وهي شحنة متفجرة كبيرة يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة وسريعة للمدنيين وكذلك للمنشآت العسكرية قليلة الحماية.
وهناك عدة مراحل لرصد مثل هذا الصاروخ، يبدو أنها تعطلت صباح الأحد. فعندما يُنصب الصاروخ للإطلاق في اليمن، يكون في منطقة مفتوحة ومرئية للأقمار الاصطناعية الاستطلاعية الإسرائيلية والأميركية، التي من المفترض أن تراقب مواقع الإطلاق المحتملة. وعند إطلاق الصاروخ، ترصد الحرارة الشديدة التي يولدها محركه بواسطة شبكة الأقمار الاصطناعية الأميركية للإنذار من الصواريخ، ومن المفترض أن تنقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي.
على مدى 25 عاما، تم تطوير نظام "أرو" الدفاعي الإسرائيلي ليكون قادرا على اعتراض هذا النوع من الصواريخ. ومن المفترض أن تقوم عدة أنظمة رادار برصد وتتبع الصاروخ عندما يكون في مساره نحو إسرائيل. وتشمل هذه الأنظمة الرادار التابع للبحرية الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر، والرادار بعيد المدى في النقب الذي تديره القوات الأميركية، وأخيرا رادار نظام "أرو".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الصاروخ رصد في الوقت المناسب، ولماذا لم يتم اعتراضه بواسطة نظام "أرو" كما كان مخططا له.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا!
Lebanon 24
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا!
16:15 | 2024-09-14
14/09/2024 04:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!
Lebanon 24
مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!
03:35 | 2024-09-15
15/09/2024 03:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
13:19 | 2024-09-14
14/09/2024 01:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت... ما السبب؟
Lebanon 24
بالصورة إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت... ما السبب؟
06:27 | 2024-09-15
15/09/2024 06:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمات إسرائيلية مكثفة ضدّ لبنان.. قصفٌ عنيف وتهديدٌ بـ"توسيع الجبهة"!
Lebanon 24
هجمات إسرائيلية مكثفة ضدّ لبنان.. قصفٌ عنيف وتهديدٌ بـ"توسيع الجبهة"!
15:00 | 2024-09-14
14/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2024-09-15
هكذا تُلاحق إسرائيل السنوار داخل الأنفاق.. "وحدة خاصة وموارد هائلة"!
10:56 | 2024-09-15
إعتقال مُراهق في بريطانيا... ما فعله لا يخطر على البال أبداً
10:41 | 2024-09-15
أميركا: سنُقدّم 202 مليون دولار لبنغلادش
10:30 | 2024-09-15
حمدان: حماس تحتفظ بـ"قدرة عالية" للاستمرار في الحرب
10:16 | 2024-09-15
صحيفة إسرائيليّة تتحدّث عن نصرالله... ماذا قالت عنه؟
10:00 | 2024-09-15
هل تستهدف صواريخ الغرب العمق الروسي؟ كشف خطة زيلينسكي السرية
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
15/09/2024 18:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
15/09/2024 18:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
15/09/2024 18:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24