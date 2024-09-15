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عربي-دولي

كان مختبئا بين الشجيرات.. نجل المشتبه به باستهداف ترامب: سجل والدي الأمني نظيف

Lebanon 24
15-09-2024 | 23:14
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أعلن نجل الرجل المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا، أمس الأحد، ان والده سافر إلى أوكرانيا وتطوّع لتقديم ما وصفه الابن بالمساعدات "الإنسانية" لقوات كييف أمام القوات الروسية.
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ورغم عدم وجود تأكيد رسمي بشأن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار، إلا أن وسائل إعلام أميركية مثل نيويورك تايمز وفوكس نيوز، أشارت إلى أنه يدعى ريان ويسلي روث.

وتحدث أوران، ابن روث، لوسائل إعلام مؤكدا أنه لم يتمكن من التحدث على الفور إلى والده، أو الحصول على معلومات حول الاتهامات الموجهة إليه، لكنه وصف والده بكونه "شغوفا" شغوف بالقضية الأوكرانية.

وأوضح أوران أن موقف ترامب من الحرب الروسية- الأوكرانية كان يثير غضب والده، وفق ما أوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وسبق لترامب أن شدد في أكثر من مناسبة على رغبته بانتهاء الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، دون أن يحدد رغبته في انتصار أوكرانيا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، وصف أوران روث ريان بأنه "أب محب ومهتم" و"رجل صادق مجتهد".

وأضاف أوران: "لا أعرف ما الذي حدث في فلوريدا، وآمل أن تكون الأمور قد جرى تضخيمها، لأنه لا يبدو لي أن الرجل الذي أعرفه بمقدوره أن يفعل أي شيء مجنون، فما بالك بعمل على درجة كبيرة من العنف".

وخلال مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال أوران إن والده يكره ترامب "كما يفعل كل شخص عاقل" على حد تعبيره.

وأوضح الابن أن سجل والده الأمني نظيف، حيث أن مخالفاته تقتصر على الجوانب المرورية فقط.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" الأحد أن حادث إطلاق النار في ملعب ترامب للغولف "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي عقده عمدة مقاطعة بالم بيتش وممثل عن جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أكد المسؤولون أن المشتبه في تنفيذ الهجوم كانت معه بندقية من نوع "كلاشينكوف"، ويحمل كاميرا من نوع "غو برو"، لتوثيق الحادث على ما يبدو.

وكان المشتبه به مختبئا بين الشجيرات في الملعب، وكان ترامب على بعد 300 إلى 500 متر منه.

واشتبك أفراد الجهاز مع المسلح وأطلقوا ما لا يقل عن أربع خزائن طلقات.

وبعدها ألقى المسلح بندقيته وحقيبتي ظهر وأشياء أخرى وفرّ في سيارته سوداء اللون.

وأرسلت السلطات إنذارا للأجهزة في أنحاء الولاية مع بيانات السيارة.

ونجح مساعدو المأمور في مقاطعة مارتن في توقيف المشتبه به والقبض عليه على الطريق آي-95.(سكاي نيوز)



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