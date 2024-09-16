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الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من تهديد إيراني باغتياله

Lebanon 24
16-09-2024 | 01:17
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قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين أطلعوا حملة دونالد ترامب مؤخرا على مؤشرات جديدة تفيد بأن إيران تخطط لتصعيد الهجمات عليه.


وبحسب الشبكة الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة: "أبلغت الاستخبارات الأميركية حملة ترامب بوجود مؤشرات جديدة على أن إيران تخطط لتكثيف الهجمات ضده وأفراد حملته".
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ولفتت المصادر إلى أنه "في هذه المرحلة، لا يوجد ما يشير إلى أن المعلومات الاستخباراتية مرتبطة بمحاولة الاغتيال الثانية الواضحة ضد ترامب التي وقعت أمس الأحد.. كانت المعلومات الاستخباراتية المقدمة في الأيام الأخيرة تتعلق بهجمات أمنية جسدية وسيبرانية محتملة، مما أضاف إلى التهديد الأمني المرتفع بشكل عام ضد ترامب".
ووقع إطلاق نار بالقرب من نادي الغولف الخاص بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، يوم أمس الأحد في فلوريدا، حيث رجح مكتب التحقيقات الفدرالي إنها محاولة اغتيال ثانية لترامب.

يذكر أن ترامب تعرض لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا في 13 تموز الماضي، وأصيب في أذنه، وقتلت الخدمة السرية مطلق النار بالرصاص، وهو شاب في العشرين من عمره يدعى توماس كروس.

وكان هذا أول إطلاق نار على رئيس أميركي أو مرشح رئاسي من حزب رئيسي منذ أكثر من أربعة عقود، ويمثل ثغرة أمنية صارخة أجبرت كيمبرلي شيتل على الاستقالة من منصب مديرة جهاز الخدمة السرية تحت ضغط من أعضاء الكونغرس من الحزبين. (روسيا اليوم)

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