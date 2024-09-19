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عربي-دولي

مهاجم طعن شخصا حتى الموت في هولندا... ماذا قال أثناء تنفيذ هجومه؟

Lebanon 24
19-09-2024 | 23:27
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أعلنت الشرطة الهولندية أن مهاجما طعن شخصا بسكين حتى الموت وأصاب آخر بجروح خطيرة في مدينة روتردام الساحلية.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به الذي أصيب أيضا بجروح خطيرة ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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ووفقا لهيئة الإذاعة العامة الهولندية "نوس"، فقد أفاد شهود عيان أن المشتبه به صاح "الله أكبر" أثناء تنفيذ اعتدائه.

ودعت الشرطة الشهود إلى التقدم للإدلاء بشهاداتهم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية. (العربية)
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