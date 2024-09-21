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عربي-دولي
فرص التوصل لوقف إطلاق النار بغزة تتضاءل
Lebanon 24
21-09-2024
|
01:21
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أعلنت مصادر ومسؤولون مطلعون ان المسؤولين الأميركيين لم يفقدوا الأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحرير الأسرى، لكنهم غير متفائلين بتحقيق تقدم ملموس في أي وقت قريب.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، أن مسؤولين أميركيين كبارا يقرون حاليا في مناسبات خاصة بأن الاتفاق قد لا يتحقق قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كانون الثاني.
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وأشار العديد من المسؤولين الأميركيين إلى ضآلة الاحتمالات لكنهم أوضحوا أن ذلك التقدير لا يتشاركه الجميع في الإدارة الأميركية.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين عند سؤاله عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية ولاية بايدن "لا أستبعد ذلك"، مضيفا أن الإدارة تواصل العمل على سد الفجوات المتبقية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "هذا لا يعني أنه سيتحقق".
ومنذ آب الماضي رفع مسؤولون أميركيون كبار منهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سقف التوقعات بشأن وقف إطلاق النار قائلين إن هناك توافقا على 90% من الاتفاق وإنهم يعملون على تسوية خلافات قليلة ولكنها صعبة.
وقال أحد المصادر المطلعة إن التعديل المتكرر في مطالب إسرائيل وحركة (حماس) تطلب بذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء المتواصلة منذ قرابة عام، مضيفا أن ذلك كان مصدر إحباط كبير لإدارة بايدن.(العربية)
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