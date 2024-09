صممها بنفس.. ترامب يطلق عملته الرسمية

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي السابق ومرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، عن إطلاق "عملة ترامب الرسمية"، التي أكد أنه صممها بنفسه.ونشر الرئيس السابق مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على منصته "تروث سوشيال" و"إنستغرام" قائلا: "لدي شيء رائع لأشارككم به اليوم، نقدم لكم إطلاق عملات ترامب الرسمية! العملة الرسمية الوحيدة التي صممتها - والتي تم سكها بفخر هنا في الولايات المتحدة الأميركية"، للدلالة على عظمة أميركا.View this post on InstagramA post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)وأضاف بأن ميدالية الرئيس دونالد جيه ترامب الفضية ستتوفر من الإصدار الأول "اعتبارًا من يوم الأربعاء 25 أيلول 2024".وقال إن "كل عملة ستكون مرفقة بشهادة أصلية تحمل توقيعي كدلالة على أنك قمت بشراء عملة ترامب الحقيقية".