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إقتصاد

صممها بنفس.. ترامب يطلق عملته الرسمية

Lebanon 24
21-09-2024 | 15:51
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أعلن الرئيس الأميركي السابق ومرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، عن إطلاق "عملة ترامب الرسمية"، التي أكد أنه صممها بنفسه.

ونشر الرئيس السابق مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على منصته "تروث سوشيال" و"إنستغرام" قائلا: "لدي شيء رائع لأشارككم به اليوم، نقدم لكم إطلاق عملات ترامب الرسمية! العملة الرسمية الوحيدة التي صممتها - والتي تم سكها بفخر هنا في الولايات المتحدة الأميركية"، للدلالة على عظمة أميركا.
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A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

وأضاف بأن ميدالية الرئيس دونالد جيه ترامب الفضية ستتوفر من الإصدار الأول "اعتبارًا من يوم الأربعاء 25 أيلول 2024".

وقال إن "كل عملة ستكون مرفقة بشهادة أصلية تحمل توقيعي كدلالة على أنك قمت بشراء عملة ترامب الحقيقية".
 
عملة ترامب


واختتم ترامب مقطع الفيديو بطريقة طريفة، حيث أكد أنه رأى العديد من العملات التي تحمل "وجهي الجميل جدا".. مشدداً بالقول: "أنا شخص جميل جدا"، مشيراً إلى أنه يمزح فقط، إلا أن تلك العملات ليست رسمية، وأن الطريقة الوحيدة للحصول على عملات ترامب الأصلية هي من خلال الموقع الرسمي للعملة.

وقال إن العملات عبارة عن إصدار محدود، مختتماً بالقول: "معا سنصنع التاريخ في أميركا.. لذا حاول الحصول على قطعة من عظمة أميركا اليوم.. فليحفظ الله أميركا".

وأرفق الرئيس السابق الموقع الرسمي لشراء العملة realtrumpcoins.com والتي تعرض بمقابل 100 دولا أميركي. (العربية)

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