بدا مرتبكا ومتخبطاً.. فيديو يوثق خطأ محرجاً لبايدن

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في هفوة محرجة أمام حشد من السياسيين والصحافيين.



فخلال مشاركته بمؤتمر صحفي في ديلاوير، خلال اجتماع لقادة الرباعية "كواد" أمس الأحد بدا بايدن مرتبكا ومتخبطاً. إذ بعد أن كان من المفترض أن يقدم ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، نسي على ما يبدو، وراح يتساءل بصوت عال: "من التالي"، في إشارة إلى هوية المتحدث بعده.



وخلال هذا الحدث، أطلق بايدن ومودي فضلا عن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز والياباني فوميو كيشيدا مبادرة Cancer Moonshot لتقليل عبء السرطان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لينقذه منسق الحفل، معلناً عن رئيس الوزراء الهندي.

🚨🇺🇸 US President Joe Biden forgot that he was holding a press conference with Indian Prime Minister Narendra Modi…



"I want to thank you all for being here. Now, uh... Who do I introduce next?"



🤣 pic.twitter.com/kKcMEHSOPE — The Saviour (@stairwayto3dom) September 22, 2024 Advertisement

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وكان بايدن تعرض خلال السنوات والأشهر الماضية لعدة حوادث مشابهة، إذ بدا في بعض المناسبات وكأنه متجمد.



كما تعثر في كلامه مرات عدة، ما أثار مخاوف بشأن الحالة العقلية للرئيس البالغ من العمر 81 عاما.



كما تعرض أداؤه خلال المناظرة الرئاسية الأولى مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب للعديد من الانتقادات بعد أن تلعثم مرارا.



ما أثار تساؤلات جدية حول قدرته على الترشح مرة ثانية، ما أجبره في النهاية على الانسحاب من السباق لصالح نائبته كامالا هاريس.(العربية)



