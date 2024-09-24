Advertisement

عربي-دولي

ما جديد كارثة منجم إيران؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1251326-638628028155099055.jpeg
Doc-P-1251326-638628028155099055.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إيران أنها تعتقد أن العمال المتبقين الذين حوصروا بسبب انفجار في منجم للفحم في شرق البلاد قد لقوا حتفهم، مما يرفع حصيلة القتلى في الكارثة إلى ما لا يقل عن 49.

وقدم محمد علي أخوندي، مسؤول الطوارئ الإقليمي، حصيلة القتلى في تقرير بثه التلفزيون الرسمي الإيراني من المنجم في طبس.
Advertisement

وتضاربت الأنباء بشأن عدد ضحايا منجم الفحم بمدينة "طبس" الإيرانية، حيث ذكرت وسائل إعلام في إيران، الأحد، أن عدد العمال الذين لقوا مصرعهم تجاوز 50 شخصا، ليعود الهلال الأحمر الإيراني ويقول إن عدد الضحايا 31 عاملا فقط، وسط غموض في تفاصيل الحادث وخلفياته.

صحيفة "ستاره صبح" جسدت هذا التضارب في الأبناء، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "منجم طبس يسلب أرواح 52 عاملا ويصيب 22 آخرين"، فيما قالت "آرمان أمروز" إن عدد الضحايا هو 31 عاملا، مستندة إلى تصريحات بعض المسؤولين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:18 | 2024-09-24
14:27 | 2024-09-24
14:00 | 2024-09-24
13:20 | 2024-09-24
13:00 | 2024-09-24
12:38 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24