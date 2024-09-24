ما جديد كارثة منجم إيران؟

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أعلنت إيران أنها تعتقد أن العمال المتبقين الذين حوصروا بسبب انفجار في منجم للفحم في شرق البلاد قد لقوا حتفهم، مما يرفع حصيلة القتلى في الكارثة إلى ما لا يقل عن 49.وقدم محمد علي أخوندي، مسؤول الطوارئ الإقليمي، حصيلة القتلى في تقرير بثه التلفزيون الرسمي الإيراني من المنجم في طبس.وتضاربت الأنباء بشأن عدد ضحايا منجم الفحم بمدينة "طبس" الإيرانية، حيث ذكرت وسائل إعلام في إيران، الأحد، أن عدد العمال الذين لقوا مصرعهم تجاوز 50 شخصا، ليعود الهلال الأحمر الإيراني ويقول إن عدد الضحايا 31 عاملا فقط، وسط غموض في تفاصيل الحادث وخلفياته.صحيفة "ستاره صبح" جسدت هذا التضارب في الأبناء، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "منجم طبس يسلب أرواح 52 عاملا ويصيب 22 آخرين"، فيما قالت "آرمان أمروز" إن عدد الضحايا هو 31 عاملا، مستندة إلى تصريحات بعض المسؤولين.