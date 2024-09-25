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عربي-دولي

أوكرانيا تتصدى لمسيّرات روسية.. و"الدفاع": الوضع صعب

Lebanon 24
25-09-2024 | 06:51
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أعلن سلاح الجو الأوكراني تدمير عدد كبير من المسيرات التي أطلقتها القوات الروسية تجاه مناطق أوكرانية مختلفة.

وأفاد سلاح الجو بتدمير 28 مسيرة روسية هجومية من أصل 32 مسيرة أطلقتها روسيا على مناطق دنيبروبتروفسك وخاركيف وكييف وتشيركاسي وكيروفوهراد وسومي وبولتافا وميكوليف وأوديسا وخيرسون.
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واضاف سلاح الجو أن دفاعاته اعترضت أيضا 4 صواريخ موجهة من طراز Kh-59/69. 

كان الجيش الروسي استهدف منطقة خاركيف بصاروخ من منظومة ( S-300)، و3 صواريخ من نوع غير محدد، وأطلق بأربعة صواريخ موجهة من طراز Kh-59/69 من أجواء البحر الأسود على أوديسا.

من جانبها، أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية بصعوبة الوضع على الجبهات شرقي البلاد، مشيرة الى أن الجيش الروسي الذي يتفوق عدة وعددا يهاجم المواقع الأوكرانية كافة بلا هوادة.

وأضافت الوزارة أن محاور القتال شهدت خلال الساعات الماضية 154 اشتباكا قتاليا تركز معظمها في محاور ليمان وبوكروفسك وكوراخوفا.

وذكرت أن الجيش الروسي نفذ خلال الــ 24 ساعة الماضية 3 ضربات صاروخية و75 غارة جوية وما يقرب من 5000 هجوم ضد المواقع الأوكرانية منها 178 باستخدام مختلف الأنظمة الصاروخية.

في حين استهدفت القوات الأوكرانية 20 تمركز للقوات الروسية على طول خط الجبهة ونقطتين للسيطرة والتحكم ودمرت 3 منظومات للدفاع الجوي ووحدة مدفعية.
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