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عربي-دولي
العراق.. الداخلية تنفي "اغتيال" إعلامية في بغداد
Lebanon 24
25-09-2024
|
11:20
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نفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن تعرض إعلامية عراقية لعملية اغتيال في بغداد.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان أوردته عدة وسائل إعلام محلية، بينها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن "قسم محاربة الشائعات ينفي الأخبار التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود عملية إغتيال لإحدى الإعلاميات في بغداد".
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وأضاف البيان أن "هناك صفحات وهمية تحاول بشتى الطرق والأساليب بث جملة من الأخبار والأكاذيب لزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد" .
ودعا البيان إلى "أخذ الأخبار من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الأكاذيب التي يروج لها الإعلام المضلل في العراق" .
وزعمت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الثلاثاء، تعرض إعلامية عراقية تدعى "نور عباس" لعملية اغتيال داخل سيارتها على أحد الطرق الرئيسية في بغداد.
(الحرة)
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