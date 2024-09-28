Advertisement

عربي-دولي

بعد غارات الضاحية.. الخطوط الحمراء سقطت وقرار الحرب اتخذ!؟

Lebanon 24
28-09-2024 | 02:58
A-
A+
Doc-P-1253403-638631145626393816.jpg
Doc-P-1253403-638631145626393816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال الغموض يلف مصير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي طالت مقر قيادة حزب الله في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ورأى العديد من المحللين أن كافة الخطوط الحمراء سقطت في الصراع بين لبنان وإسرائيل.
Advertisement

ورأى مصدر مقرب من حزب الله أنه بغض النظر عن حال نصر الله، فقد تجاوزت إسرائيل كافة الخطوط الحمراء، ما يعني أننا متجهون نحو حرب هائلة.

ما اعتبر أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية على الضاحية نقطة تحول في الحرب، وفق ما نقلت "واشنطن بوست".

"قرار الحرب اتخذ"
بدوره، رأى المحلل السياسي العراقي فراس إلياس أن كل المعطيات في الساعات الأخيرة تؤشر بما لا يقبل الشك أن إسرائيل اتخذت قرار الحرب.

كما اعتبر في تعليق على حسابه بمنصة إكس أن "تمسك إيران بخيار تجنب الحرب والتصعيد مع إسرائيل، خلق قناعة لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن طهران لن تفعل شيئاً أكثر من الدعم اللوجستي والإدانة".

من جهته، رأى شارلز ليستر، مدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط، أن حزب الله فقد إلى حد بعيد القدرة على الرد. واعتبر أنه مع تصاعد الصراع في لبنان، تتجه الأنظار إلى سوريا. (العربية)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2024-09-28
07:22 | 2024-09-28
07:00 | 2024-09-28
06:16 | 2024-09-28
05:47 | 2024-09-28
05:44 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24