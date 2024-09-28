بعد غارات الضاحية.. الخطوط الحمراء سقطت وقرار الحرب اتخذ!؟

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لا يزال الغموض يلف مصير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي طالت مقر قيادة حزب الله في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.ورأى العديد من المحللين أن كافة الخطوط الحمراء سقطت في الصراع بين لبنان وإسرائيل.ورأى مصدر مقرب من حزب الله أنه بغض النظر عن حال نصر الله، فقد تجاوزت إسرائيل كافة الخطوط الحمراء، ما يعني أننا متجهون نحو حرب هائلة.ما اعتبر أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية على الضاحية نقطة تحول في الحرب، وفق ما نقلت "واشنطن بوست"."قرار الحرب اتخذ"بدوره، رأى المحلل السياسي العراقي فراس إلياس أن كل المعطيات في الساعات الأخيرة تؤشر بما لا يقبل الشك أن إسرائيل اتخذت قرار الحرب.كما اعتبر في تعليق على حسابه بمنصة إكس أن "تمسك إيران بخيار تجنب الحرب والتصعيد مع إسرائيل، خلق قناعة لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن طهران لن تفعل شيئاً أكثر من الدعم اللوجستي والإدانة".من جهته، رأى شارلز ليستر، مدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط، أن حزب الله فقد إلى حد بعيد القدرة على الرد. واعتبر أنه مع تصاعد الصراع في لبنان، تتجه الأنظار إلى سوريا. (العربية)