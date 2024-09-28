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عربي-دولي
"من أجل حرب كبرى".. لافروف: عدة دول تسعى لتوريط إيران
Lebanon 24
28-09-2024
|
15:40
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عدة دول تسعى توريط إيران في الصراع في الشرق الأوسط من أجل إثارة حرب كبرى هناك.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "تم إيلاء الكثير من الاهتمام (في الاجتماعات على هامش الجلسة) بالطبع لمشاكل الشرق الأوسط، واندلاع الصراع مباشرة في الأراضي الفلسطينية، وفي لبنان، وفي سوريا، والمشاكل على الأراضي العراقية".
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وأضاف: "الوضع يتعلق بمحاولات توريط إيران من أجل إثارة حرب كبيرة تماما في الشرق الأوسط"، وشدد لافروف على أن "روسيا معنية بإنهاء الحرب في قطاع غزة فورا ولكن الولايات المتحدة تريد احتكار عملية السلام".
وبحسب الوزير، فقد ناقش على هامش الجلسة مع زملائه الصراعات في منطقة الصحراء والساحل والسودان وأجزاء أخرى من إفريقيا وأفغانستان.
وأكد وزير الخارجية الروسي أنه "بالطبع أيضا انتهزنا الفرصة لنقل تقييماتنا الحالية لما يحدث في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".
ولفت لافروف إلى أن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، يسعى إلى إشراك دول "الناتو" بشكل مباشر في القتال.
وقال لافروف: "يبذل زيلينسكي أيضا كل ما في وسعه لتوريط دول الناتو في الأعمال القتالية بشكل مباشر، وبعد ذلك سوف يتنحى ببساطة جانبا وينظر إلى ما يعتقد أنه سينقذه"، مقارنا بين تصرفات إسرائيل في لبنان وتصرفات نظام كييف. (روسيا اليوم)
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