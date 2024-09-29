هاليفي: إسرائيل ستواصل محاصرة إيران

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أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، الأحد، أن إسرائيل يمكنها أن تصل إلى أبعد مدى وهي مستمرة في محاصرة إيران، وذلك بعد شن غارات جوية على مناطق عدة من الحديدة في اليمن.وقال هاليفي في اجتماع لتقييم الوضع بعد استهداف الحديدة: "ساعة من الآن هاجمنا الحوثيين في اليمن، نعرف كيف نصل إلى أبعد مدى، ونعرف كيف نهاجم هناك بدقة"وأضاف: "هذه ليست رسائل بل أفعال ولدينا رسائل من وراءها.. في لبنان نواصل جهودنا.. ونستمر في تدمير الناشطين ومحاصرة إيران".وتابع هاليفي: "نحن بحاجة إلى الاستمرار في أن نكون أقوياء للغاية في التعامل مع حزب الله. هذا هو التركيز الرئيسي في الوقت الحالي. ولكننا بحاجة أيضا إلى تكييف العمليات في أماكن أخرى".(سكاي نيوز)