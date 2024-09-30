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عربي-دولي

ما هو سر نجاح إسرائيل بضرب اليمن؟ فيديو يوضح

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:23
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نشر الجيش الإسرائيلي، الإثنين، لقطات من تحليق طائرة التزويد بالوقود التي شاركت في ضرب أهداف عسكرية حوثية في اليمن على بعد 1800 كيلو متر.

تعمل طائرات التزويد بالوقود التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في كافة ساحات الحرب، مما يوفر للطائرات المقاتلة مرونة في الضربات والعمليات الجوية على أي مسافة.


وقبل أيام كشف وثائق اطلعت عليها وسائل إعلام أميركية أن الجيش الأميركي يبني منشآت طائرات في إسرائيل، لاستيعاب طائرات تزويد الوقود المصنوعة أميركياً.
 
وهذا بطبيعة الحال يعزز القدرات العسكرية الإسرائيلية في حال اتسع نطاق الحرب أكثر.
ونفذت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك المقاتلات وطائرات التزويد بالوقود، ضربات على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن، بما في ذلك محطات توليد الطاقة وميناء بحري يستخدمه الحوثيون لاستيراد النفط لأغراض عسكرية.

وكشفت مصادر طبية تابعة للحوثيين، أن هذه الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى مقتل 4 قتلى و إصابة 29 شخصا في حصيلة أولية.

من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي ديفيد أبراهام: "في عملية جوية واسعة النطاق اليوم، هاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافا عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن".

وأضاف لوكالة "فرانس برس" أن الجيش "استهدف محطات توليد كهرباء وميناء بحريا يستخدم لواردات النفط".
 
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