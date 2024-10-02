Advertisement

عربي-دولي

المالديف تطلب الانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1255728-638634681756310375.jpg
Doc-P-1255728-638634681756310375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المالديف أنها قدمت لمحكمة العدل الدولية طلبا للانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب حربها على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان نشره رئيس المالديف محمد مويزو على منصة إكس، الثلاثاء.
Advertisement
وذكر مويزو أن بلاده طلبت الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا نهاية كانون الأول 2023 ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948.
وأشار إلى أن طلب الانضمام يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التي "تعطي الدول الثالثة الحق في الانضمام بغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير العقد محل النزاع".
وأكد رئيس المالديف ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن أعمالها غير القانونية في غزة.
وقال: "يجب ضمان سيادة القانون، وعلى إسرائيل إنهاء أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وشدد على دعم المالديف للشعب الفلسطيني، وأنه "ينبغي الاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإقامتها على أساس حدود ما قبل عام 1967". (الاناضول)


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-10-02
07:57 | 2024-10-02
07:53 | 2024-10-02
07:31 | 2024-10-02
07:27 | 2024-10-02
07:20 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24