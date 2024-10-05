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مسؤول عراقي: دفاعنا الجوي قادر على حماية أجوائنا والدفاع عن سيادتنا

Lebanon 24
05-10-2024 | 10:14
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أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين الأجواء العراقية.

وأشار إلى أن الجيش العراقي يمتلك القدرة اللازمة التي تسمح له بمراقبة الأجواء الوطنية وتتبع الطائرات.
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وقال رسول إن "الحكومة العراقية، وعلى رأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أولت الاهتمام الكبير لتطوير قدرات الدفاع الجوي".

وذكر المتحدث بتوقيع عقد مع كوريا الجنوبية قبل عدة أشهر لامتلاك منظومة دفاع جوي متطورة، ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت لكي تدخل في نطاق الخدمة.  

وأضاف المتحدث أن القوات العراقية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لحماية الأجواء العراقية، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمينها، مؤكدا امتلاك العراق للقدرة على مراقبة الأجواء ومتابعة الطائرات التي تدخل وتخرج. (روسيا اليوم)
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