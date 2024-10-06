في باكستان.. انفجار ضخم على طريق المطار

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هز انفجار ضخم طريقا قرب مطار كراتشي، أكبر مدينة في باكستان، فيما أعلنت جماعة مسلحة انفصالية الاثنين مسؤوليتها عن هجوم في المنطقة.وسمع صحفي في وكالة فرانس برس دوي الانفجار في مدينة كراتشي جنوبي باكستان نحو الساعة الحادية عشرة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) الأحد، فيما ذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية أن شخصين قتلا وأن عشرة آخرين أصيبوا.وقالت حكومة إقليم السند، جنوب باكستان، عبر منصة أكس إن "شاحنة صهريج" انفجرت على الطريق السريع المؤدي إلى المطار.في الأثناء، قالت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة في بيان إنها "استهدفت قافلة رفيعة المستوى تنقل مهندسين ومستثمرين صينيين" آتية من مطار كراتشي.ويطالب جيش تحرير بلوشستان بمنح إقليم بلوشستان الباكستاني حكما ذاتيا، وهو أكبر منطقة في البلاد ولكن أفقرها.تستهدف الجماعة بانتظام مواطنين صينيين، معتبرة أن السكان المحليين البلوش لا يحصلون على نصيبهم العادل من الثروة التي يستخرجها المستثمرون الأجانب.وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية إن الرحلات الجوية من كراتشي مستمرة "كالمعتاد" وإن "الوكالات تحقق في سبب وقوع الحادث/الانفجار".