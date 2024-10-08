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عربي-دولي

في منطقة امنية.. ماذا استهدفت إسرائيل في دمشق؟

Lebanon 24
08-10-2024 | 14:21
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أفاد المرصد السوري عن مقتل أربعة اشخاص بينهم 2 غير سوريين الثلاثاء في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله في دمشق، في هجوم جديد على المنطقة التي تضم مقار أمنية وبعثات دبلوماسية.
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وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوقوع "عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق".
 
وأفاد المرصد أنّ الغارة "استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله"، وأدت إلى "مقتل 4 اشخاص بينهم 2 من جنسيات غير سورية". 

وكانت ذكرت المعلومات في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف "معادية" في محيط دمشق.
 
وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن عملية اغتيال قائد بارز بالحرس الثوري حصلت اليوم في دمشق. (سكاي نيوز)

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