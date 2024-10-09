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عربي-دولي

في زيارة إلى الرياض.. وزير الخارجية الإيراني يناقش الأوضاع الإقليمية مع نظيره السعودي

Lebanon 24
09-10-2024 | 08:33
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بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الذي يزور الرياض، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وحسب المعلومات المتوافرة التي نشرتها وكالة أنباء إيسنا الحكومية الإيرانية، فإن جولة عراقجي ستشمل السعودية ودولاً أخرى في المنطقة، فيما تركز على مناقشة القضايا الإقليمية، والعمل على وقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، طبقاً للوكالة ذاتها. (العربية) 
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