بعد تراجع قوّة "حزب الله"... هل تُسارع إيران لامتلاك السلاح النوويّ؟

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ذكر موقع "عربي 21" أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قالت إنّ "التطورات الأخيرة تظهر أن إيران رغم ضعفها، لا تزال تمتلك رادعًا كبيرًا يتمثل في خيارها النووي، حيث مع تراجع قوة حزب الله وفشل صواريخه في إحداث أضرار كبيرة، يتجه الانتباه إلى التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني".وأضافت الصحيفة في تقريرها أن إسرائيل أظهرت أن رادعي إيران الرئيسيين ضد الهجوم: صواريخها الباليستية وحزب الله أقل قوة مما كان يُعتقد سابقًا. وتُظهر هذه المعطيات احتمال تسريع إيران لبرنامجها النووي من أجل ردع أعدائها الإقليميين الرئيسيين.وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين أفادوا بأن طهران قد جمعت معظم المعرفة اللازمة لبناء سلاح نووي، وقد تعيد النظر في تعهد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بعدم الحصول على أسلحة دمار شامل.وفي سياق متصل، أشار فريدون عباسي الرئيس السابق للوكالة النووية الإيرانية، إلى إمكانية بدء إيران في إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90 بالمئة، وهو المستوى المطلوب للأسلحة النووية.وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين ذكروا أنه يمكن لإيران تحويل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة إلى مادة صالحة للاستخدام في الأسلحة في أقل من أسبوعين.وأشارت الصحيفة إلى أن غريغوري برو، المحلل البارز في مجموعة يوراسيا الاستشارية، قال إن "تراجع قدراتها مقابل إسرائيل سيجبر طهران على تطوير مصادر جديدة للردع، ما يزيد الضغط على توسيع البرنامج النووي"، وأضاف أن ما هو من المحتمل أن نراه هو مزيد من الضغط لتقدم البرنامج وتحذيرات بأنه قد لا يبقى "سلميًا".وذكرت الصحيفة أن إيران تدعي أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، لكنها تعتبر الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج يورانيوم مخصب بشكل كبير.وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين ووكالة الطاقة الذرية لم يعودوا يقدمون الضمانات التي كانت تُعتبر معيارية بأن طهران لا تعمل على برنامج أسلحة.وذكرت الصحيفة أن إيران نجحت في تطوير تقنيات تصنيع السلاح النووي، حيث أفادت في عام 2005 بأنها حصلت على مخططات معالجة غاز اليورانيوم وصب اليورانيوم من العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان.وأشارت الصحيفة إلى أنه في السابق، كانت إيران تسعى لتسليم رأس حربي باستخدام صواريخ شهاب-3 الباليستية، ما يدل على استمرارية سعيها لتعزيز قدراتها العسكرية النووية، وعلى الرغم من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية، فإن إيران تظل متقدمة في برنامجها النووي.وبينما يتزايد الضغط على إيران، تشير التقديرات إلى أن أي هجوم على برنامجها النووي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع؛ حيث حذرت إيران من أن أي عمل عدائي قد يدفعها للتخلي عن المعاهدات الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية.وأفادت الصحيفة بأن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن أكدت التزامها بفرض عقوبات صارمة على إيران، إلا أن هناك قلقًا من تصاعد التوترات، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني.وختمت الصحيفة بالقول، إن الأنظار تظل متجهة إلى كيف ستتطور الأوضاع، وما إذا كانت إيران ستواصل سعيها نحو تعزيز قدراتها النووية وسط ضغوط دولية متزايدة. (عربي 21)