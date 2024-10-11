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إقتصاد

ما هي خطط البريطانيين للتعامل مع أزمة الطاقة في الشتاء؟

Lebanon 24
11-10-2024 | 06:13
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تواجه المملكة المتحدة تحديات واسعة في مجال الطاقة؛ خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وفي ظل هذه الأوضاع، أظهرت دراسة استقصائية أن حوالي نصف البالغين البريطانيين يخططون لترشيد استهلاك الطاقة هذا الشتاء، مع ارتفاع فواتير الطاقة.
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ودعت الجمعيات الخيرية الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الأفراد المعرضين للخطر في تدفئة منازلهم.
 
وبحسب استطلاع أجرته شركة "يوغوف" لصالح مؤسسة العمل الوطني للطاقة لمكافحة فقر الوقود، فإن نحو 46 بالمئة من البالغين من المرجح أن يستخدموا طاقة أقل مما يحتاجون إليه للحفاظ على الراحة والرفاهية، وحوالي 45 بالمئة من ذوي الدخل المنخفض قد واجهوا بالفعل صعوبات في دفع فواتير الطاقة خلال العام الماضي، وأكثر من ثلث أصحاب عدادات الدفع المسبق أكدوا أنهم لم يحصلوا على الكهرباء أو التدفئة عند الحاجة.

وحذرت المنظمة من أن نحو ستة ملايين أسرة في المملكة المتحدة ستدخل في حالة فقر الوقود، مما يعني أن هذه الأسر ستحتاج إلى إنفاق أكثر من 10 بالمئة من دخلها على فواتير التدفئة عندما يدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ. (سكاي نيوز)

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