سلسلة انفجارات ضخمة تهز شمال قطاع غزة.. إليكم السبب

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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم السبت، ان سلسلة انفجارات ضخمة وقعت في شمال قطاع غزة، جراء نسف مبان في عدة مناطق.وأشارت التقارير إلى أن نسف المباني وقع في مناطق وأحياء الصفطاوي والتوام وشمال غرب مخيم جباليا، وأن هذا تزامن مع تجدد القصف المدفعي.وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، مساء أمس الجمعة، عن استشهاد 30 شخصا بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.وقالت مصادر في الدفاع المدني إن ضربات عدة أصابت المدينة ومخيم اللاجئين فيها، إضافة إلى 8 مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.وفي وقت سابق من الجمعة، ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الآلاف محاصرون في مخيم جباليا وسط قصف للقوات الإسرائيلية، بعد أسبوع من شن هجوم تقول إسرائيل إنه يهدف إلى منع حركة حماس من إعادة ترتيب صفوفها.وقال مسعفون لـ"رويترز" إن 61 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في شتى أنحاء القطاع، الجمعة، من جراء الهجمات الإسرائيلية. (سكاي نيوز)