Advertisement

عربي-دولي

سلسلة انفجارات ضخمة تهز شمال قطاع غزة.. إليكم السبب

Lebanon 24
12-10-2024 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1261009-638643230110923145.jpg
Doc-P-1261009-638643230110923145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم السبت، ان سلسلة انفجارات ضخمة وقعت في شمال قطاع غزة، جراء نسف مبان في عدة مناطق.

وأشارت التقارير إلى أن نسف المباني وقع في مناطق وأحياء الصفطاوي والتوام وشمال غرب مخيم جباليا، وأن هذا تزامن مع تجدد القصف المدفعي.
Advertisement

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، مساء أمس الجمعة، عن استشهاد 30 شخصا بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

 وقالت مصادر في الدفاع المدني إن ضربات عدة أصابت المدينة ومخيم اللاجئين فيها، إضافة إلى 8 مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.

وفي وقت سابق من الجمعة، ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الآلاف محاصرون في مخيم جباليا وسط قصف للقوات الإسرائيلية، بعد أسبوع من شن هجوم تقول إسرائيل إنه يهدف إلى منع حركة حماس من إعادة ترتيب صفوفها.

وقال مسعفون لـ"رويترز" إن 61 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في شتى أنحاء القطاع، الجمعة، من جراء الهجمات الإسرائيلية. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:02 | 2024-10-12
07:00 | 2024-10-12
06:39 | 2024-10-12
06:28 | 2024-10-12
06:03 | 2024-10-12
05:53 | 2024-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24