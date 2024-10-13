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عربي-دولي
الصحة المصرية: إصابة 20 راكبا بحادث تصادم قطاري المنيا
Lebanon 24
13-10-2024
|
03:53
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، صباح اليوم الأحد، رفع درجات التأهب الطبي للمستشفيات لمتابعة الوضع الصحي ميدانيًا في حادث تصادم قطاري المنيا.
وأكدت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ورفع درجة التأهب القصوى، مشيرة إلى إصابة 20 راكب في حادث التصادم، في حصر مبدئي.
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وتجري قوات الحماية المدنية حاليا محاولات إنقاذ ركاب قطار المنيا، وذلك بعد سقوط عربتين آثر حادث تصادم قطارين بقرية ماقوسة بالقرب من محافظة المنيا.
وشهدت محافظة المنيا تصادم قطارين أثناء سيرهما على قضبان السكة الحديد، مما أسفر عن سقوط عدد من العربات في ترعة الإبراهيمية، وجاري الوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.
وكانت هيئة السكك الحديدية قد كشفت في بيان صحفي أشارت فيه الى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.
وكلف وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت الى وقوع الحادث". (سكاي نيوز)
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