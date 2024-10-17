تقوم القوات المسلحة الروسية بطرد وحدات من القوات الأوكرانية من خمس قرى دفعة واحدة بالقرب من كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.





كشف عن ذلك لوكالة "تاس" الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، الذي قال: "خلال الأعمال القتالية النشطة، اقتربت قواتنا المسلحة من قرى كوشيروفكا وبتروبافلوفكا وغلوشكوفكا وكولسنكوفكا وكروغلياكوفكا، بينما تجري عمليات عسكرية مكثفة في جميع هذه القرى، في الوقت الذي تمكنت فيه القوات الروسية بالفعل من الحصول على موطئ قدم على أطراف هذه القرى". (روسيا اليوم)

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