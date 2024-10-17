Advertisement

عربي-دولي

بالقرب من كوبيانسك... القوات الروسية تقاتل من أجل تحرير 5 قرى دفعة واحدة

Lebanon 24
17-10-2024 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1263769-638647584032899102.jpg
Doc-P-1263769-638647584032899102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقوم القوات المسلحة الروسية بطرد وحدات من القوات الأوكرانية من خمس قرى دفعة واحدة بالقرب من كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.


كشف عن ذلك لوكالة "تاس" الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، الذي قال: "خلال الأعمال القتالية النشطة، اقتربت قواتنا المسلحة من قرى كوشيروفكا وبتروبافلوفكا وغلوشكوفكا وكولسنكوفكا وكروغلياكوفكا، بينما تجري عمليات عسكرية مكثفة في جميع هذه القرى، في الوقت الذي تمكنت فيه القوات الروسية بالفعل من الحصول على موطئ قدم على أطراف هذه القرى". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:12 | 2024-10-17
10:40 | 2024-10-17
10:30 | 2024-10-17
10:22 | 2024-10-17
10:12 | 2024-10-17
10:00 | 2024-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24