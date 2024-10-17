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صحافي أميركي يكشف عن فضيحة أخرى لكامالا هاريس

Lebanon 24
17-10-2024 | 04:11
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كشف صحافي قناة فوكس نيوز الأميركية بريت باير، عن تدخل موظفي الحملة الانتخابية لكامالا هاريس لإنهاء مقابلته مع ممثلة الحزب الديمقراطي، رغم أنه لم يطرح بعد جميع الأسئلة.

تحدث الصحافي بريت باير، الذي أجرى مقابلة مع المرشحة الرئاسية الأميركية ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، عن موظفي حملتها الذين أشاروا إليه، خلف الكواليس، بإنهاء المقابلة بوقت طويل قبل انتهاء الوقت المحدد لها.  
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ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن باير قوله: "أنا أتحدث هنا عن أربعة أشخاص كانوا يلوحون بأذرعهم كما لو كانوا بحاجة إلى التوقف... اضطررت إلى قطع وإنهاء المقابلة".

وتضمنت المقابلة، التي استمرت 27 دقيقة، عدة أسئلة عن مواضيع حساسة وساخنة دارت بين المرشحة الديمقراطية وباير، الذي يعمل في فوكس منذ عام 1998.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
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