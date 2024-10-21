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عربي-دولي
روسيا تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك
Lebanon 24
21-10-2024
|
01:04
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تلغرام أن 11 طائرة مسيرة أُسقطت فوق أراضي منطقة روستوف، بينما جرى إسقاط بقية الطائرات فوق مناطق بريانسك وكورسك وأوريول.
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وعلى صعيد المعارك، تواصل القوات الروسية ضغطها على القوات الأوكرانية في مختلفة الجبهات في شرق أوكرانيا، حيث أعلنت في وقت سابق سيطرتها على قرية جديد في دونيتسك.
فقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن القوات الروسية سيطرت على حررت بلدة زوريان إلى الشرق من كورخيفكا في دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، تم تحرير بلدة زوريانويه (الاسم الروسي لزوريان) في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 830 عسكريًا، ومركبتين ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف - إن".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في لوغانسك ودونيتسك، مشيرة إلى أنه تم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات هجومية أوكرانية، وأن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 350 فردا عسكريا.
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