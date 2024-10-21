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عربي-دولي

اتهام نائبة من حزب المستشار الألماني بـ"معاداة الصهيونية"

Lebanon 24
21-10-2024 | 04:40
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طالب السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، نائبة البرلمان الألماني، أيدان أوزوغوز، بتفسير منشور شاركته على وسائل التواصل الاجتماعي حول حرب غزة، والذي تم انتقاده باعتباره مناهضا لإسرائيل.
وقال بروسور في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "السيدة أوزوغوز تريد بناء ’جسور في المجتمع‘، لكنها على الإنترنت تؤجج المشاعر ضد الدولة اليهودية الوحيدة.. سيكون من المرغوب فيه أن تشرح لنا جميعا ما تعنيه حقا عندما تتحدث عن الصهيونية. وبعد زلاتها المتكررة، عليها الآن أن تعلن موقفها بوضوح".
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ووفقا لمكتبها، قامت أزوغوز المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بمشاركة منشور من "صوت يهودي من أجل السلام" كقصة على إنستغرام يوم الأربعاء الماضي. ولم يعد من الممكن تتبع المنشور على حسابها.
وذكرت صحيفة "بيلد" أن المنشور تناول هجوما إسرائيليا على مستشفى في قطاع غزة. وتم تداول لقطات شاشة للمنشور الذي شاركته أزوغوز على منصة "إكس"، والذي تعذر التحقق من صحته.
واعتذرت أوزوغوز عن هذا المنشور، وقالت يوم الجمعة الماضي عقب اجتماع لمجلس الحكماء في البرلمان الألماني "البوندستاغ": "لقد كان من الخطأ مشاركة هذه القصة على إنستغرام. أطلب الصفح"، مضيفة أن هدفها هو بناء جسور في المجتمع والتآلف بين الناس، وقالت: "لكن هذا المنشور كان له تأثير معاكس تماما. أنأى بنفسي عنه".
وعقب المنشور قوبلت أوزوغوز بانتقادات واسعة. وتحدث رئيس المجلس المركزي لليهود، يوزيف شوستر، عن "زلة". واتهمها الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، كارستن لينيمان، بنشر أفكار معادية للسامية مطالبا إياها بالاستقالة.
(سكاي نيوز)
 
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