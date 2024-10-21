3 صيادين احترقوا على متن قارب

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خيّمت حالة من الحزن على أهالي محافظة كفر الشيخ في مصر، بعد إعلان خبر وفاة 3 صيادين مصريين من أبناء قريتي برج مغيزل، ومعدية رشيد، وذلك إثر اندلاع حريق في قارب صيد في ليبيا بعد انفجار المحرك.وقال أحمد نصار نقيب الصيادين المصريين إن الحادث أدى إلى وفاة 3 صيادين من أبناء محافظة كفر الشيخ وهم: "علي إبراهيم علي إسماعيل درويش، مقيم بقرية برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس، والثاني مندور محمد محمد عباسي، متزوج مقيم بقرية برج مغيزل، ومرسي طه ضفدع، مقيم بقرية معدية رشيد بمركز مطوبس".كما أضاف أن المحرك الخاص بالقارب انفجر فجأة وتسبب أيضا بإصابة 4 أشخاص آخرين بينهم 2 في حالة خطرة وتم نقلهم لمستشفى طرابلس الليبية لتلقيهم العلاج. (العربية)