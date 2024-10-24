غارات على مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.. وسقوط قتلى

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قتل 12 مدنيا على الأقل بينهم طفلان جراء غارات تركية طالت ليلا مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، وفق ما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس.وأفادت هذه القوات، وهي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية، في بيان، بمقتل "12 مدنيا بينهم طفلان وإصابة 25 آخرين بجروح بينهم إصابات بليغة" من جراء غارات أعلنت أنقرة شنّها ردا على هجوم استهدف شركة تركية لصناعات الفضاء. (سكاي نيوز)