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صحة

في دولة عربية.. قرار بسحب 3 أدوية وتحذير للمواطنين

Lebanon 24
25-10-2024 | 08:00
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أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا بسحب 3 أدوية من الصيدليات، وحذرت المواطنين من شرائها.

وأوضحت هيئة الدواء أن الأدوية المسحوبة من السوق تشمل Phenytin cap 100 mg، وهو علاج لنوبات الصرع، وغيرها من النوبات التوترية، وNeurimax soft gelatin capsule ويستخدم كمكل غذائي وعلاج لالتهاب الأعصاب الحادة، والدواء الثالث وهو SCARO PLUS CREAM 50GM، ويستخدم لعلاج وتحسين الندبات.
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وأشارت هيئة الدواء إلى أن قرار سحب هذه الأدوية، جاء وفقا لعدم مطابقتها للمُواصفات التي حددتها معامل هيئة الدواء.

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين، ضرورة مُتابعة قرارات هيئة الدواء المتعلقة بالأدوية وسحبها والأدوية المغشوشة، لافتة إلى أن الحصول على الأدوية يكون من خلال الصيدليات، وفي حال التخوف أو الشك في أي دواء لابد من التواصل مع هيئة الدواء أو الصيدلي وهو المسؤول عن شرح كل الأمور المتعلقة بالأدوية. (روسيا اليوم)

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