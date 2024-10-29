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عربي-دولي
العراق دان القرار الإسرائيلي حظر عمل وكالة "الأونروا"
Lebanon 24
29-10-2024
|
07:43
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دانت الحكومة العراقية قرار الكنيست الإسرائيلي، حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بحسب "وفا".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: "إن وكالة "الأونروا" تمارس عملها منذ ما يزيد على 75 عاماً، وإن حظرها يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء".
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أضاف :"ان الاحتلال مارس شتى أنواع الاعتداءات ضد "الأونروا"، واستهدف بشكل مباشر العاملين فيها، في سلوك يبين مدى استهتاره بجميع القيم والمواثيق الدولية، ومخططه لإكمال جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها بكل الصور البشعة في الأراضي المحتلة".
ودعا المجتمع الدولي لأن "ينتصف لإنسانيّته، وأن تتحمل كل دولة مسؤوليتها في ظل القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة".
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