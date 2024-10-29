كامالا هاريس تخاطب أنصارها من موقع "حادثة 6 كانون الثاني"

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تعتزم كامالا هاريس حث الأميركيين، الثلاثاء، على طي صفحة دونالد ترامب عندما تتلو على أنصارها مرافعتها الأخيرة خلال تجمع انتخابي الثلاثاء في المكان الذي حشد فيه منافسها مؤيديه قبل اقتحام مقر الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في 6 كانون الثاني2021.مع تعادل نتائجهما في استطلاعات الرأي قبل أسبوع تماما من يوم الانتخابات، قالت حملة نائبة الرئيس الديمقراطي إنها اختارت الموقع الرمزي لتعزيز حجتها بأن الرئيس الجمهوري السابق يشكل تهديدا للديموقراطية الأميركية.لكن مسؤولا كبيرا في الحملة قال إن هاريس ستوجه أيضا رسالة "متفائلة ومليئة بالأمل"، وسط تململ في الحزب من أنها تركز كثيرا على ترامب وليس بما يكفي على سياساتها.ستخاطب هاريس حوالي 20 ألف شخص في حديقة إليبس خارج البيت الأبيض حيث ألقى ترامب خطابه الناري، بعدها، توجه أنصار ترامب إلى مبنى الكابيتول واقتحموه لتعطيل إجراءات التصديق على فوز جو بايدن. أسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 140 شرطيا.قالت حملة هاريس في بيان إن المدعية العامة السابقة ستقدم "مرافعة ختامية.. وتؤكد أن الوقت قد حان لطي صفحة ترامب ورسم طريق جديد للمضي قدما".