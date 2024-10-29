أعلن العميد محمد رضا نقدي، مساعد الشؤون التنسيقية في الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل ستواجه قريباً "ضربات ساحقة" تتضمن إجراءات غير مسبوقة، مؤكداً أن الحرس الثوري يستعد لإطلاق مبادرات جديدة ضدها.

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جاء ذلك خلال كلمته في مراسم ذكرى مقتل الطالب حسين فهميدة، حيث أثنى نقدي على دور الشهداء في تحقيق "الصحوة والمقاومة الإسلامية" التي يرى أنها عجزت إسرائيل عن مواجهتها، مما دفع الولايات المتحدة للتدخل في المنطقة مباشرة لدعمها.



وأضاف نقدي أن "نجاحات المقاومة"، وفق وصفه، جاءت نتيجة الاعتماد على القدرات الذاتية الإيرانية في مجالات العلوم والدفاع، مشيراً إلى الاستقلالية الكاملة في صناعة الأسلحة ونجاحها في إبطال أساليب العدو.

وقال:" في الأيام المقبلة، سوف نرى أي ضربات ساحقة ستلحق بالكيان الإسرائيلي، فهو سيتعرض لهزائم أكبر بإجراءات ومبادرات وإبداعات جديدة ستفاجئه".

تصريحات نقدي تأتي بعد أيام من إعلان طهران حقها في الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي طال مواقع عسكرية في إيران، وسط تصاعد في التوترات الإقليمية. (روسيا اليوم)









