الاتفاق على تشكيل فريق عمل جديد لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو

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اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، على "إنشاء فريق عمل جديد رفيع المستوى" من شأنه تعزيز التعاون الحالي ضد التهديدات العالمية المتزايدة.والتقى فون دير لاين وروته، بحسب بيان خطي مشترك صادر عن الجانبين، الثلاثاء.ووفق البيان تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الشراكة الوثيقة والاستراتيجية بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على أن "الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي لها أهمية حيوية للحفاظ والدفاع عن السلام والحرية والازدهار في عالم تتزايد الخطورة فيه يوما بعد يوم".ولفت إلى أن الحرب المستمرة في أوكرانيا هي "أكبر تهديد" للسلام والأمن في أوروبا.وذكر البيان أن فون دير لاين وروته أكدا على أن نشر قوات كورية شمالية في روسيا "يعني تصعيدا كبيرا للحرب في أوكرانيا ويشكل تهديدا للسلام العالمي".وأضاف أن الجانبين اتفقا على "إنشاء فريق عمل جديد رفيع المستوى من شأنه تعزيز التعاون القائم" ضد التهديدات العالمية، وأنه سيتم التخطيط لعقد الاجتماع الأول بشأن هذا الأمر في الأسابيع المقبلة.