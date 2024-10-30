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عربي-دولي

مندوب فلسطين في الامم المتحدة: مئات الآلاف شمال غزة معرضون للإعدام

Lebanon 24
30-10-2024 | 02:01
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حذرت فلسطين من تعرض مئات آلاف الفلسطينيين شمال غزة لـ"الإعدام" بعد رفضهم التخلي عن أرضهم ومغادرة منازلهم.

وقال رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع بالشرق الأوسط إن "مئات الآلاف من الفلسطينيين معرضون للموت الفوري، ويواجهون عقوبة الإعدام لأنهم يرفضون أن يغادروا أراضيهم".
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وتابع "الفلسطينيون محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع.. هم يعلمون أنهم لو غادروا مناطقهم فلن يسمح لهم بالعودة".

وأكد منصور أن الشعب الفلسطيني "يعجز عن فهم كيف أن مَن يعذبهم ما زال يحصل على الحماية، والضحايا الفلسطينيون يتم التخلي عنهم".

وشدد على أنه "بينما نحاول إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، تواصل ارتكاب جريمة تلو الجريمة وتتحدى كل الدول والأمم المتحدة".
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