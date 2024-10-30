"الحزب الديمقراطي" الحاكم يفوز بانتخابات برلمان كردستان العراق

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قالت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" في العراق، اليوم الأربعاء، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، بحصوله على 39 مقعداً، مما يؤهله لقيادة الحكومة الإقليمية المقبلة.وأضافت "المفوضية"، في مؤتمر صحافي، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، منافس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" والشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، جاء ثانياً بحصوله على 23 مقعداً، وذكرت أن نسبة مشاركة الناخبين المسجلين بلغت 72 في المائة.يتشكل برلمان كردستان العراق من 100 مقعد؛ 5 منها مخصصة للأقليات.ومع ضعف أحزاب المعارضة، فمن المرجح أن يواصل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" الحكم معاً. وهما يتقاسمان السلطة منذ عام 1992، لكن النتائج تشير إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني سيكون مهيمناً.وكان من المقرر في الأصل إجراء الانتخابات عام 2022، لكنها أُجلت مراراً بسبب خلافات بين الحزبين.ويتوقع محللون ومسؤولون إقليميون أن تؤدي الخلافات غير المحسومة بين الطرفين إلى تعقيد محاولات تشكيل الحكومة الجديدة.وجاء أكبر حزب معارضة كردي، وهو «الجيل الجديد»، في المركز الثالث بفارق كبير؛ إذ حصل على 15 مقعداً. (الشرق الاوسط)