هل يُمدّد سموتريتش التعاون مع المصارف الفلسطينية؟

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قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الوزير سيوقع تحت ضغط من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، على تمديد التعاون بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وسبعة من نظرائها في دول حليفة أرسلت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل عليها موقع أكسيوس، تحذر من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ربما يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني. (سكاي نيوز)