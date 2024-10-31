Advertisement

إقتصاد

هل يُمدّد سموتريتش التعاون مع المصارف الفلسطينية؟

Lebanon 24
31-10-2024 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1271450-638659890741965073.jpg
Doc-P-1271450-638659890741965073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الوزير سيوقع تحت ضغط من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، على تمديد التعاون بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.
Advertisement

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وسبعة من نظرائها في دول حليفة أرسلت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل عليها موقع أكسيوس، تحذر من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ربما يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-10-31
12:34 | 2024-10-31
12:14 | 2024-10-31
12:01 | 2024-10-31
11:54 | 2024-10-31
11:49 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24