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إصابة 5 أشخاص بجروح حرجة في إطلاق نار بمدينة بواتييه الفرنسية

Lebanon 24
01-11-2024 | 04:50
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أصيب خمسة أشخاص بجروح خطرة في إطلاق نار وقع ليل الخميس-الجمعة أمام مطعم في مدينة بواتييه في وسط فرنسا الغربي، على ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الذي ربط الحادث بأوساط الاتجار بالمخدرات.
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وأوضح الوزير في تصريح صحافي أن أكثر من مئة شخص شهدوا الحادث أو شاركوا فيه.
وأضاف أن إطلاق نار كان قد سبقه شِجار بين مجموعات كبيرة من عصابات المخدرات.
من جهته، أفاد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" بأن حياة أحد الجرحى، وهو قاصر يبلغ من العمر 15 عاماً، في خطر. (الحدث)
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