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عربي-دولي

اغتالتهما إسرائيل.. "حماس" تنعي شهيديها

Lebanon 24
01-11-2024 | 14:57
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نعت حركة حماس، في بيان مساء اليوم، أنّ "عضو مكتب العلاقات الوطنية وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عز الدين كساب وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أيمن العايش، الذين استشهدا جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما المدنية في محافظة خانيونس، أثناء قيامهما بواجبهما الوطني في متابعة العلاقات مع القوى الوطنية والإسلاميّة، للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل".
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وعاهدت حماس "الشهيدين العزيزين، وكل شهداء شعبنا وأمتنا، أن نواصل طريق الجهاد والتحرير نحو القدس والعودة، ونؤكد أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا ولن تضعف عزيمتنا، بل تزيدنا إصرارا على التمسك بحقوقنا الوطنية الثابتة، والتصدي لمشاريع الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال حرب الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير، والتهويد، والاستيطان، ومحاولات تقسيم". (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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